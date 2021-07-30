Более 80 тыс. гектаров леса горит в Иркутской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Лесоохрана Иркутской области за сутки ликвидировала природные пожары на площади 473 га, сообщает пресс-служба правительства региона в пятницу.

Кроме этого, локализованы 13 пожаров на площади 4,6 тыс. га. Обнаружены три возгорания на общей площади 27,5 га в Нижнеилимском и Катангском районах. В лесном фонде зафиксированы 29 ранее зарегистрированных пожаров на общей площади 76,968 тыс. га. Из них 19 - в Катангском районе, три - в Бодайбинском, по два - в Усть-Кутском и Киренском районах, по одному - в Мамско-Чуйском, Усть-Удинском и Чунском районах.

"Кроме того, продолжает действовать пожар в Чунском районе на землях министерства обороны РФ, площадь очага - 54 га, непокрытых лесом", - уточняет правительство.

Причиной трех обнаруженных 29 июля возгораний считаются грозы. В одном случае лесной пожар начался по вине местного населения, еще в одном - огонь перешел в лес от железной дороги. В общей сложности в Иркутской области сейчас горит 81,6 тыс. га леса.