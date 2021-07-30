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Пять человек пострадали в автоаварии в Новосибирской области

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль столкнулся с фурой в Новосибирской области, пять человек пострадали, сообщает в пятницу Главное управления МВД России по региону.

"ДТП произошло в 03:50 по местному времени в Искитимском районе на 68 км автодороги Р-256", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2106 двигался со стороны Барнаула в сторону Новосибирска и на 68 км наехал на автомобиль Volvo FM, который остановился на запрещающий сигнал светофора.

Возраст, личность, а также характер травм пострадавших устанавливается.

Новосибирская область

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