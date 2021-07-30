Следствие проверит версию о связи убитой школьницы с самарским полицейским

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Следствие рассматривает две версии жестокого убийства 15-летней самарской школьницы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

По-прежнему проверяется версия с ДТП - что он мог сбить девушку на машине, а потом решил ее убить.

Другая версия следствия - убийство по личным мотивам. Проверяется информация о том, что они встречались, что у них были отношения, сказал собеседник агентства.

По данным следствия, 29 июля в поселке Петра Дубрава Волжского района Самарской области было обнаружено тело девушки 2006 года рождения с колото-резаными ранами.

По подозрению в убийстве задержан сотрудник полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что по подозрению в преступлении задержан заместитель начальника отдела - начальник отделения по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности ОУР отдела полиции № 3 УМВД России по Самаре Антон Безчетвертев.

Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области сообщает, что врио начальника главка Андрей Токарев по данному факту назначил проведение служебной проверки.

Прокурор региона Сергей Берижицкий взял под личный контроль ход расследования убийства школьницы.