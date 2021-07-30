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Кремль не получал просьб о размещении войск РФ в Белоруссии

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Кремль не получал никаких обращений от руководства Белоруссии насчет размещения в республике российских вооруженных сил, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких обращений на этот счет от Белоруссии не было. Вы знаете, что это возможно только после официального обращения руководства одной страны к руководству другой страны. На этот счет существуют определенные законом процедуры и определенные законом полномочия", - сказал Песков журналистам.

В пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов разместить в республике Вооруженные силы РФ, если это будет нужно для безопасности Союзного государства.

"Если нужно будет для безопасности Союзного государства, которое мы строим, для безопасности Беларуси и России разместить здесь все вооруженные силы со всеми видами вооружений - они будут здесь размещены незамедлительно", - заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что сейчас в этом нет никакой необходимости.

Дмитрий Песков Белоруссия Александр Лукашенко

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