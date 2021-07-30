Инженерные войска РФ впервые применили дистанционное блокирующее минирование

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Военнослужащие подразделений инженерных войск Вооруженных сил РФ впервые применили дистанционное "блокирующее минирование" в ходе спецучений, которые идут в Нижегородской области, сообщает Минобороны России.

"Инженерные подразделения отработали навыки установки смешанных минных полей перспективным средством устройства минно-взрывных заграждений - универсальным минным заградителем УМЗ-К "Клещ". Также при выполнении отдельных элементов учения военнослужащие применили новые образцы инженерных боеприпасов, в том числе и перспективные противокрышевые мины ПТКМ-1Р", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, "способ дистанционного блокирующего минирования применен впервые".

"На учениях военнослужащие отработали совместные действия общевойсковых и инженерных подразделений по втягиванию условного противника и военной техники в заминированный район с последующим блокированием и уничтожением", - говорится в пресс-релизе.

Специальные учения инженерных войск проводятся на территории Западного военного округа в рамках подготовки к совместным стратегическим маневрам России и Белоруссии "Запад-2021", которое намечено на сентябрь. Задействованы более восьми тысяч военнослужащих и свыше 1,5 тыс. единиц военной техники, сказано в сообщении.