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Непривитым туристам на курортах Кубани грозит штраф до 30 тысяч рублей

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Штраф до 30 тысяч рублей по статье 20.6.1 КоАП РФ может быть назначен отдыхающим, не прошедшим обязательную вакцинацию в течение трех дней после приезда на курорты Краснодарского края.

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Ранее власти края разрешили отелям и санаториям принимать с 1 августа невакцинированных гостей при условии, что в течение трех дней они сделают прививку от коронавирусной инфекции. Обязательным условием является отрицательный результат ПЦР-теста (полученный не ранее, чем за три календарных дня до заселения). В случае противопоказаний к вакцинации необходимо иметь при себе справку о медицинском отводе.

Обращаться в прививочный пункт необходимо самостоятельно, отмечается в сообщении. В отелях и санаториях на курортах откроют дополнительные пункты вакцинации.

Власти напомнили о правилах въезда на курорты Кубани, действующие с 1 июля. Туристы должны иметь: медицинский документ или сертификат о перенесенном заболевании из личного кабинета портала госуслуг, если со дня выздоровления прошло не более 6 месяцев до заселения; отрицательный результат ПЦР-теста (это касается и несовершеннолетних в возрасте от 15 до 18 лет); сертификат о вакцинации или справка о прохождении первого ее этапа.

По данным федерального оперативного штаба на 9 июля, в Краснодарском крае выявлено 53 748 случаев заражения COVID-19, 45 884 человек выздоровели, 3 618 умерли.

Хроника коронавируса. Июль.

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Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
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