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Женщина распылила перцовый баллончик на детской площадке в Петербурге

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - В Петербурге начали доследственную проверку по факту использования перцового газа на детской площадке в Пушкинском районе города. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

30 июля в СМИ появились сообщения многодетная мать на детской площадке в микрорайоне Славянка распылила газ из перцового баллончика в сторону подростков. По ее словам, они прогнали сына с карусели, а затем напали на нее, когда она сделала им замечание.

В результате пострадала одна девочка: перцовый газ попал ей в глаза. Мать ребенка обратилась в полицию. На женщину, распылившую газ, составили протокол, но задерживать не стали, выяснив, что у нее пять детей.

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