Минэкономразвития ожидает повышения уровня легализации бизнеса

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Предприятия должны легализовать свой бизнес и инвестировать в развитие, заявил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Легализация с двух сторон должна идти. С одной стороны, уплата налогов - это обязанность бизнеса. И это та обязанность, из которой возникает защита прав людей на нормальные пенсии, нормальное медицинское обслуживание, легальную заработную плату. Процент должен идти исходя из того, что государство, налоговые службы, все остальные службы контролируют, и порядок будет наводиться. Но с другой стороны, мы должны создавать стимул для бизнеса", - сказал он.

По его словам, государство рассматривает различные варианты стимулирования легализации бизнеса. В частности, рассматривается вариант создания индустриального парка для организации деятельности предприятий, льготное кредитование и другие меры поддержки.

"Нам предстоит предметный диалог с бизнесом по всем вопросам. С другой стороны, есть сферы: АЗС, продажи, общепит, торговля, строительные работы, государство создало очень льготные условия налогообложения. Налоги точно не являются критически важным для малого бизнеса фактором. Очень много государство делает, и мы вправе ожидать от бизнеса встречных шагов", - добавил министр.