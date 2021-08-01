Военная авиация за сутки сбросила свыше 60 т воды на пожары в Якутии

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Экипажи вертолетов Восточного военного округа (ВВО) за сутки совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров в Якутии, сообщило Минобороны РФ.

"За сутки в ходе выполнения задач по локализации пожаров экипажи вертолётов Ми-8 МТВ и Ми-8АМТШ ВВО совершили более 12 вылетов и выполнили сброс свыше 60 тонн воды на очаги лесных пожаров, а всего с начала оказания помощи в тушении пожаров в Якутии - совершено около 170 вертолетовылетов и сброшено более 830 тонн воды", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что пилоты армейской авиации ежедневно проводят мониторинг лесопожарной обстановки в регионе.

Как сообщалось, в настоящее время в Якутии действуют 163 лесных пожара.