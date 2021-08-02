Уголовные дела по 25 случаям лесных пожаров завели в Якутии

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Примерно 1,2 тыс. лесных пожаров в Республике Саха (Якутия) произошли из-за сухих гроз, по вине человека возникли 50 пожаров, при этом по 25 случаям ведутся уголовные дела, сообщил глава региона Айсен Николаев.

"Сегодня из 1300 пожаров, которые у нас были, почти 1200 - из-за сухих гроз. По вине человека возникли всего лишь 50: по 25 случаям ведутся уголовные дела, более десяти переданы в суд. Это и умышленные, и непредумышленные поджоги", - заявил Николаев в интервью, опубликованном в понедельник в газете "Известия". Также он уточнил, что "есть природная закономерность, связанная с засухой: Якутия испытывает рекордные пожары раз в 40 лет, а всплеск этого бедствия - раз в 10-12 лет".

"Последний раз всплеск был в 2010 году, а рекордные пожары - в 1980-х. Сейчас мы вновь вступили в этот период: за июнь выпало 2 мм осадков при норме 37 мм, а температура стояла 40 градусов", - пояснил он. Глава региона отметил, что до 10 августа необходимо "удержать позиции и не дать огню разгореться по новой", так как после 10 числа начнет холодать и справиться с ситуацией будет легче.