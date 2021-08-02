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На Камчатке возбудили уголовное дело о получении взятки красной икрой

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о покушении на получение взятки лососевой икрой весом 100 кг стоимостью 450 тыс. рублей возбудили на Камчатке в отношении инспектора Северо-восточного территориального управления (СВТУ) Федерального агентства по рыболовству, сообщает пресс-служба следственного управления по Камчатскому краю в понедельник.

По версии следствия, в июле 2021 года инспектор СВТУ ФАР при проверке деятельности некоммерческой организации "Родовая община коренных малочисленных народов севера" в Усть-Большерецком районе выявил признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, в водоохранной зоне).

"Вместо составления протокола об административном правонарушении он потребовал от представителя родовой общины передать ему икру весом 100 кг общей стоимостью 450 тыс. рублей, пообещав общине покровительство", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, в дальнейшем инспектор СВТУ направил своего посредника на территорию рыбозавода, где хранилась принадлежащая родовой общине продукция, и там представитель общины передал требуемую взятку (лососевую икру весом 100 кг). После передачи икры посредника задержали сотрудники УФСБ по Камчатскому краю, "в результате чего действия подозреваемого (инспектора СВТУ - ИФ), направленные на получение взятки, не были доведены до конца".

Уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки должностным лицом через посредника) следователи СУ СКР возбудили по материалам оперативно-розыскной деятельности УФСБ. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба.

Камчатский край

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