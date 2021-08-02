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На жительницу Чечни завели уголовное дело об истязании детей

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Жительница Чечни подозревается в истязании детей, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По данным следствия, подозреваемая заставляла двух детей своего пасынка трех и четырех лет пить лекарственный препарат, предназначенный для назального применения, который имеет строгие ограничения по дозировке для детей до шести лет. Делала она это во время отсутствия матери детей дома, где они вместе проживают", - говорится в сообщении.

В своих показаниях женщина заявила, что из-за неприязни к своему пасынку хотела нанести вред здоровью его детей, так как знала о противопоказаниях препарата, отмечается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело по п.п. "а, г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних), подозреваемая арестована. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, в том числе судебная психолого-психиатрическая.

Чечня СКР

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