Власти Петербурга сообщили о повышенном числе госпитализаций в городе

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге ежедневно госпитализируют с коронавирусом 400 человек, что соответствует показателям конца мая, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

"Мы достигли только уровня последней недели мая. Помним, с первой недели июня у нас начался стремительный подъем. Сейчас наши показатели соответствуют периоду, который предшествовал третьему подъему. По итогам прошлой недели, в среднем госпитализировалось порядка 400 пациентов (в сутки - ИФ)", - сказал глава ведомства в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Лисовца, эпидемическая ситуация в городе еще не нормализовалась. Власти рассчитывают в ближайшее время выйти к уровню августа прошлого года, когда петербургские больницы ежедневно принимали менее 200 пациентов.

Пик госпитализаций в третью волну пришелся в Петербурге на конец июня. Тогда в больницы ежедневно привозили 1 тыс. пациентов. В результате у приемных отделений скапливались очереди из машин скорой помощи.

По состоянию на 2 августа, в Санкт-Петербурге за сутки было выявлено 1 914 новых заболевших, 60 заболевших умерли.