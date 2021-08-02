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Ростовчанин придумал схему обогащения за счет ломбардов в Сочи

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Полиция Сочи сообщила, что завела уголовное дело на приезжего из Ростовской области: по версии следствия, он дважды сдавал в сочинские ломбарды свой телефон, получал за него деньги, а на следующий день выкрадывал его.

В первый раз он получил в ломбарде 15 тысяч рублей. "На следующий день он пришел в этот же ломбард якобы для разблокировки телефона и просмотра необходимых данных. Когда сотрудница ломбарда отвлеклась, мужчина сбежал вместе с телефоном", - говорится в сообщении.

В другом ломбарде он сделал то же самое, считает следствие.

Деньги он тратил по своему усмотрению.

В полицию пожаловалась сотрудница первого ломбарда. "Личность и местонахождение злоумышленника были установлены, его задержали и возбудили в отношении него уголовное дело по ч.1 ст.159 УК РФ - мошенничество", - говорится в пресс-релизе.

Сочи МВД Ростовская область

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