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Родители 17,4 млн детей уже получили единовременные "школьные" выплаты

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Единовременные выплаты для подготовки детей к школе в первый день начала предоставления средств получили родители 17,4 миллиона детей, сообщил министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков.

"В понедельник, 2 августа, по поручению президента РФ началось досрочное перечисление единовременных выплат на детей школьного возраста по 10 тысяч рублей. По состоянию на 20:30 2 августа, выплаты были перечислены уже на 17,4 млн детей", - сказал Котяков журналистам в понедельник.

Он напомнил, что перечисление средств началось досрочно - 2 августа, а не 16 августа, как планировалось ранее.

Котяков добавил, что прием и обработка заявлений от родителей продолжается, их можно подать до 1 ноября 2021 года.

В пресс-службе Минтруда напомнили, что единовременная выплата по 10 тысяч рублей предназначена для детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.

В общей сложности выплатой могут воспользоваться семьи, в которых растут свыше 20 млн детей. На эти цели выделено 204 млрд рублей.

Выступая 21 апреля с посланием Федеральному собранию, президент РФ Владимир Путин предложил провести единовременную выплату для семей со школьниками и будущими первоклассниками в размере 10 тысяч рублей, чтобы у родителей было время подготовить детей к школе.

Указ о выплатах был подписан президентом 2 июля. Помимо родителей, их могут получить усыновители, опекуны и попечители.

Минтруда РФ Антон Котяков

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