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Коммерсант задержан в Приамурье при попытке дать взятку сотруднику ФСБ

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Руководитель коммерческой организации, которая задействована в сфере золотодобычи, задержан в Амурской области при попытке подкупить сотрудника ФСБ.

Региональное следственное управление СК РФ сообщает, что коммерсант планировал сделать сотрудника органов безопасности своим информатором, рассчитывая заблаговременно узнавать о планируемых контрольных и оперативных мероприятиях в отношении его организации.

"На одной из парковок Благовещенска подозреваемый дал взятку в размере 1 млн рублей сотруднику УФСБ России по Амурской области, который заблаговременно сообщил руководству о попытке подкупа", - говорится в сообщении.

Как уточнил "Интерфаксу" информированный источник, 40-летний задержанный руководил организацией, задействованной в сфере золотодобычи. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

"Подозреваемому грозит до 8 лет лишения свободы и штраф в 80-кратном размере от штрафа", - отметили в областном УФСБ.

Подследственный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об аресте.

Амурская область ФСБ

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