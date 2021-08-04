В Думу внесли поправки о цифровой модели лицензирования

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс, которые уточняют процедуру предоставления копий лицензий, уплаты пошлины за получение лицензии, процедуру переоформления. Законопроект № 1227111-7 опубликован в электронной базе палаты.

С 1 января 2021 года в России отменили выдачу лицензий на бумаге. Наличие лицензии должно подтверждаться не бумажным документом, а электронной записью в реестрах лицензий. Принятие законопроекта необходимо для реализации перехода на так называемую "реестровую модель" получения лицензий.

Внесенные поправки в НК меняют процедуру переоформления лицензии на процедуру внесения изменений в реестр лицензий. Также законопроект вносит изменения в отдельные нормы, содержащие положения о предоставлении в некоторых случаях в налоговые органы копий лицензий. Уточняется наименование государственных пошлин за процедуры, связанные с лицензированием. Размер пошлин при этом не меняется.

Предполагается, что основные изменения из предложенных вступят в силу с 1 марта 2022 года.