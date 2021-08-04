Число вспышек АЧС в России с начала года к 30 июля достигло 115

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в России в этом году (к 30 июля) достигло 115, сообщает корпоративное издание Россельхознадзора со ссылкой на Федеральный центр охраны здоровья животных (ФГБУ "ВНИИЗЖ").

Большая часть из них - 68 - обнаружена среди домашних свиней, 47 - в дикой природе, среди кабанов, которые считаются основными переносчиками инфекции.

Из новых 12 вспышек АЧС, о которых Россия 30 июля сообщила в Международное эпизоотическое бюро (МЭБ), четыре выявлены среди диких кабанов, восемь - в личных подсобных хозяйствах. Очаги зафиксировали в хозяйствах Приморского и Хабаровского краев, Ярославской, Нижегородской и Саратовской областей.

Как считает замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков, мнение которого приводит издание, мелкие свиноводческие хозяйства с низким зоосанитарным статусом надо переводить на альтернативные свиноводству виды животноводства. Личные подсобные хозяйства, как правило, имеют низкий уровень биологической защиты, пренебрегают ветправилами, в итоге способствуют распространению вируса АЧС по территории страны.

АЧС приводит к полной гибели свиней. Лечение заболевания не предусмотрено, вакцина до настоящего времени не разработана. В целях профилактики обычно уничтожают все поголовье в очаге заболевания. Вирус АЧС не представляет опасности для человека, хотя ученые не исключают, что он может мутировать.