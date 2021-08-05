Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:33Заразились
на 04.08В России 6 356 784+22 589В мире 199 565 838+640 774
Синхронное плавание13:30Женщины, Финал  Россия Китай УкраинаПодробнееВолейбол15:30Женщины, 1/4 Финала, #4Подробнее

Пассажиры вынужденно севшего в Казани самолета вылетели другим бортом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета Екатеринбург-Москва, экстренно севшего в Казани в ночь на четверг, вылетели другим бортом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

"Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолёте. Замена борта", - уточнил Гатауллин.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг самолет Екатеринбург - Москва спустя примерно час полёта подал сигнал бедствия и начал снижение.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель авиакомпании "Россия", рейс из Екатеринбурга в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани "по технической причине". В результате инцидента никто не пострадал.

Екатеринбург Москва Казань

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: четверг, 5 августа

Вахтовый автобус столкнулся с грузовиком в Кемеровской области

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Константин Шестаков официально вступил в должность мэра Владивостока

Подавший сигнал бедствия самолет Екатеринбург-Москва приземлился в Казани

Пассажирский самолет Екатеринбург - Москва подал сигнал бедствия

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

Сайты "Открытых медиа" и "МБХ Медиа" заблокировали по требованию Генпрокуратуры РФ

У здания петербургского муниципалитета Смольнинское произошёл взрыв

Сайт "Открытых медиа" сообщил о блокировке в России

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

Минфин заявил, что в России не планируют вводить налог на мясо

Что произошло за день: среда, 4 августа

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');