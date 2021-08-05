Пассажиры вынужденно севшего в Казани самолета вылетели другим бортом

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры самолета Екатеринбург-Москва, экстренно севшего в Казани в ночь на четверг, вылетели другим бортом, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта "Казань" Адель Гатауллин.

"Пассажиры вылетели в 05:07 на другом самолёте. Замена борта", - уточнил Гатауллин.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг самолет Екатеринбург - Москва спустя примерно час полёта подал сигнал бедствия и начал снижение.

Как сообщил "Интерфаксу" официальный представитель авиакомпании "Россия", рейс из Екатеринбурга в Москву совершил вынужденную посадку в аэропорту Казани "по технической причине". В результате инцидента никто не пострадал.