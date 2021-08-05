Приток воды к створу плотины Зейской ГЭС стал рекордным за всю историю наблюдений

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Две крупные гидростанции Дальнего Востока - Зейская и Бурейская ГЭС (филиалы ПАО "РусГидро", Амурская область) - в совокупности задержали в своих водохранилищах с начала паводков текущего года около 30 млрд тонн воды, причем для Зейской гидростанции приток воды к створу плотины стал рекордным.

"В паводковый сезон текущего года приток воды в Зейское водохранилище оказался максимальным за всю историю наблюдений. Согласно расчетам гидрологов, такое происходит реже, чем раз в 100 лет. С начала паводка Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище более 19 млрд тонн воды", - говорится в сообщении "РусГидро".

Уровень воды в Зейском водохранилище 30 июля превысил нормальный подпорный уровень на 2,5 метра и достиг отметки 317,5 метра. В соответствии с указаниями Росводресурсов были частично открыты затворы водосброса. Зейская ГЭС в настоящее время сохраняет возможность частично аккумулировать паводковый сток - водохранилище способно принять еще более 3 млрд тонн воды.

Бурейская ГЭС с начала дождевых паводков задержала в своем водохранилище более 10 млрд тонн воды. Свободная емкость водохранилища практически исчерпана из-за аномального притока дождевой воды. Уровень воды в водохранилище находится на отметке 255,69 метра (нормальный подпорный уровень - 256 метров).

Амурская область с июня находится во власти дождевых циклонов, которые, сменяя друг друга, стали причиной выхода рек из берегов. Только по данным на июль масштабный паводок нанес Приамурью ущерб почти на 6 млрд рублей. Работы по оценке ущерба не закончены из-за новых подтоплений. Комиссия Минтранса РФ возобновит работу в регионе, так как обстановка с дорогами ухудшилась.