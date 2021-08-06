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Уголовное дело возбуждено из-за взрыва у здания муниципалитета в Петербурге

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Уголовное производство начато после взрыва неустановленного устройства у здания муниципалитета Смольнинское в Петербурге, сообщил "Интерфаксу" в пятницу информированный источник.

"Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство - ИФ)", - сказал собеседник агентства.

Информацией из официальных источников агентство не располагает.

В среду, 4 августа, вечером в социальных сетях появилось видео взрыва у здания муниципалитета Смольнинское в Петербурге. Депутат муниципального округа Дмитрий Балтруков сообщил "Интерфаксу", что инцидент произошел во время заседания совета.

По его словам, 10 депутатов собрались на крыльце дома №60 по Суворовскому проспекту, так как у них не было доступа в здание муниципалитета. Заседание они начали около 19:20, спустя пять минут возникло задымление: Балтруков полагает, что источник был под решеткой крыльца. После того, как дым развеялся, депутаты продолжили совет. По словам Балтрукова, к концу заседания "сработало взрывное устройство".

По данным источника "Интерфакса", устройство пока не установлено: правоохранительные органы изъяли с места происшествия пластиковый корпус с проводами и антеннами.

Как сообщалось, в январе депутатов петербургского муниципалитета Смольнинское, большинство в котором составляет оппозиция, доставляли в полицию за попытку провести заседание. В настоящее время в Смольнинском районном суде находится иск прокуратуры Центрального района, в котором говорится, что муниципальный совет не проводил правомочные заседания в течение трех месяцев, с 5 января по 5 апреля текущего года, что может привести к роспуску совета.

Петербург

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