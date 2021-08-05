Трое заключенных татарстанской колонии отравились при ремонте канализации

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Следователи возбудили уголовное дело после отравления троих заключенных аммиачными газами при ремонте канализации в исправительной колонии №5 в Зеленодольском районе Татарстана. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе СУ СКР по региону в четверг.

Дело квалифицировано по пункту "а", "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

"По предварительным данным, сотрудники исправительного учреждения под угрозой применения насилия заставили троих осужденных, не имевших специальной подготовки и соответствующей экипировки, выполнять работы по ремонту колодца и прокладке канализационных труб на территории колонии, в результате они получили отравление аммиачными газами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об исправительной колонии №5 в Зеленодольском районе Татарстана. Инцидент произошел 3 августа.