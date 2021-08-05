Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 05.08В России 6 379 904+23 120В мире 200 236 965+671 127
Бокс08:00Мужчины, Финал  Россия СШАПодробнееБокс08:00Мужчины, 1/2 Финала  РоссияПодробнее

Новак 9 августа соберет новое совещание по ценам на бензин

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак 9 августа проведет совещание о стабилизации ситуации на топливном рынке, на него приглашены руководители профильных ведомств, нефтяных компаний и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), а также Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка, в его составе значительная доля частных сетей АЗС), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

К началу августа на топливном рынке сформировалась сложная ситуация. Из-за того, что границы по-прежнему закрыты, граждане России проводят летний отпуск внутри страны и спрос на бензины серьезно вырос даже по сравнению с допандемийным периодом. При этом сейчас на многих НПЗ идет ремонт, участники рынка даже говорят о рекордном для страны числе одновременных ремонтов НПЗ.

На фоне высокого спроса на бензины и ремонтов заводов на бирже возник ажиотажный спрос, и биржевые цены с небольшими остановками растут уже много недель подряд. В целом с начала 2021 года наблюдается постоянный рост биржевых цен на бензин, к августу он составил примерно 30%.

В результате ФАС и Минэнерго сделали заявления о возможных мерах реагирования на рынке нефтепродуктов. Минэнерго 30 июля предложило правительству выдать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина. Как уточняют источники "Интерфакса", ведомство предложило запретить вывоз АИ-92 и АИ-95 сроком на три месяца. ФАС собирает информацию о торговле нефтепродуктами на бирже с нефтяных компаний и частных топливных трейдеров.

Тем временем в стране вслед за оптовыми ценами растут и розничные. Как сообщает Росстат, с начала года розничные цены на бензин по состоянию на 2 августа поднялись на 5,4% при инфляции за этот период на уровне 4,53%.

Минэнерго Александр Новак Росстат ФАС правительство

Новости по теме

Новости

МИД РФ обвинил БДИПЧ в дискредитации механизма международного наблюдения за выборами

МИД РФ обвинил БДИПЧ в дискредитации механизма международного наблюдения за выборами

Полностью потушены пожары в приморском заповеднике "Сихотэ-Алинский"

Пандемия коронавируса

Петростат связал с коронавирусом 15% смертей в Петербурге в 2020 году

"МБХ медиа" закрывается

"МБХ медиа" закрывается
Пандемия коронавируса

В России за сутки умерли от COVID-19 еще 794 человека

В России за сутки умерли от COVID-19 еще 794 человека

Два Superjet по технической причине прервали полет минувшей ночью

В хакасском селе убили семью из пяти человек

"Правозащита Открытки" прекращает работу

Проверки авиатоплива обнаружили в половине проб опасные для самолетов примеси

"Открытые медиа" заявили о прекращении работы

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');