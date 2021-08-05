Новак 9 августа соберет новое совещание по ценам на бензин

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак 9 августа проведет совещание о стабилизации ситуации на топливном рынке, на него приглашены руководители профильных ведомств, нефтяных компаний и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), а также Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных операторов топливного рынка, в его составе значительная доля частных сетей АЗС), сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией.

К началу августа на топливном рынке сформировалась сложная ситуация. Из-за того, что границы по-прежнему закрыты, граждане России проводят летний отпуск внутри страны и спрос на бензины серьезно вырос даже по сравнению с допандемийным периодом. При этом сейчас на многих НПЗ идет ремонт, участники рынка даже говорят о рекордном для страны числе одновременных ремонтов НПЗ.

На фоне высокого спроса на бензины и ремонтов заводов на бирже возник ажиотажный спрос, и биржевые цены с небольшими остановками растут уже много недель подряд. В целом с начала 2021 года наблюдается постоянный рост биржевых цен на бензин, к августу он составил примерно 30%.

В результате ФАС и Минэнерго сделали заявления о возможных мерах реагирования на рынке нефтепродуктов. Минэнерго 30 июля предложило правительству выдать поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина. Как уточняют источники "Интерфакса", ведомство предложило запретить вывоз АИ-92 и АИ-95 сроком на три месяца. ФАС собирает информацию о торговле нефтепродуктами на бирже с нефтяных компаний и частных топливных трейдеров.

Тем временем в стране вслед за оптовыми ценами растут и розничные. Как сообщает Росстат, с начала года розничные цены на бензин по состоянию на 2 августа поднялись на 5,4% при инфляции за этот период на уровне 4,53%.