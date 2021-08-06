Биржевые цены на Аи-95 выросли за неделю на 0,34%

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Биржевые цены на бензин Премиум-95 увеличились на 0,34% - до 59217 рублей за тонну, на Регуляр-92 уменьшились на 0,26%, до 57111 рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) на пятницу по сравнению с показателями понедельника.

По сравнению с четвергом, Премиум-95 подешевел на 0,22%, Регуляр-92 - на 0,49%.

Дизельное топливо с понедельника подешевело на 0,09%, до 52073 рублей за тонну.

Топочный мазут подешевел на 1,43%, до 23934 рубля за тонну, авиатопливо подешевело на 0,49%, до 49895 рублей за тонну.

По данным Росстата, потребительские цены на автомобильный бензинс 27 июля по 2 августа выросли на 0,2% при общей дефляции на уровне 0,06%.