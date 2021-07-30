Минэнерго предложило в ускоренном порядке запретить экспорт бензина

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минэнерго предложило правительству выпустить поручение о запуске в ускоренном порядке процедуры запрета экспорта бензина, сообщил через пресс-службу министр Николай Шульгинов.

Ранее 30 июля вице-премьер Александр Новак сказал, что Минэнерго продолжает рассматривать возможность запрета экспорта бензина даже несмотря на приостановку роста биржевых цен, поскольку давление на рынок остается.

"Минэнерго должно внести предложения в ближайшее время. В принципе, этот инструмент мы рассматриваем дополнительно, потому что спрос растет, и нам необходимо обеспечить в полном объеме наш внутренний рынок, - сказал он. - Мы все равно видим, что есть давление на цену на рынок (несмотря на то, что в последние дни цены на бензины на бирже не растут - ИФ), ситуация достаточно волатильная. Надо рынок стабилизировать", - сказал он.

С середины июня биржевые цены росли 5 недель подряд. В результате ФАС и Минэнерго сделали заявления о возможных мерах реагирования на ситуацию на топливном рынке. Минэнерго сообщило, что готово запретить экспорт бензина, ввести топливные соглашения и увеличить биржевые нормативы, если сохранятся высокие оптовые цены.

Кроме того, ФАС заявила, что запросила у нефтяных компаний информацию об объемах реализуемых нефтепродуктов, также служба начала проверки данных о биржевой торговле у крупных частных трейдеров. На этом фоне цены на бензины на СПбМТСБ в первой половине текущей недели снижались.

Но в целом, с небольшими остановками, стоимость бензинов на СПбМТСБ повышается с середины декабря 2020 года. Общий рост биржевых цен на бензин в 2021 году составил примерно 30%.