Сошедший после ливня сель повредил горный монастырь в Крыму

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Сель сошел с гор после мощных ливней на территорию крымского мужского монастыря святых Косьмы и Дамиана, обители нанесен многомиллионный ущерб. Об этом сообщил "Интерфаксу" наместник монастыря архимандрит Иларион (Каменский) в четверг.

"Это случилось вчера вечером. Поток с гор уже меньше, но все еще идет. Ущерб пока трудно оценить – думаю, около 10 млн рублей", - сказал он.

По информации представителей монастыря, сильно пострадали подпорные стены, складские помещения с продуктами питания и заготовленными на зиму дровами, испорчена трапезная. Разрушена вся парковая зона: потоком снесло заборы, лавочки, мосты, зеленые насаждения, многовековые деревья. Вышла из берегов река, проходящая по территории монастыря, размыта дорога.

"Под угрозой разрушения – храм и братский корпус, уникальное историческое здание часовни Косьмы и Дамиана, подаренной графом Воронцовым, внутри которой бьет из-под земли Святой чудодейственный источник, а также особая ценность обители – орех, посаженный руками императора Николая II", - говорится в сообщении, опубликованном в инстаграме монастыря.

Косьмо-Дамиановский монастырь находится в горной местности на территории заповедника в 20 км от Алушты. Он был основан в 1856 году. В советские годы его ликвидировали, во время Великой Отечественной войны были разрушены все здания, кроме часовни. Возрождение началось в 1994 году. Сейчас монастырь работает.

Сильные дожди шли в Крыму с начала лета до середины июля. Больше всего пострадали Ялта, Керчь и Бахчисарайский район, два человека погибли, один пропал без вести, десятки получили травмы, были подтоплены несколько сотен домов, разрушены дороги и мосты. Затяжные ливни сменила аномальная жара. Накануне главное управление МЧС по республике снова предупредило о надвигающихся сильных ливнях с грозой и градом.