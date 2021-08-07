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Экипажи Ил-76 сбросили за сутки свыше 250 т воды на пожары в мордовском заповеднике

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации за сутки сбросили 250 тонн воды на пожары на территории Мордовского государственного природного заповедника, сообщает Минобороны РФ.

"За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили шесть вылетов сбросив более 252 тонны воды для тушения пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника", - говорится в сообщении ведомства.

В оборонном ведомстве добавили, что после выполнения полета самолеты ВТА выполнили посадку на аэродроме в Ульяновской области для заправки системы пожаротушения водой и подготовки к повторному вылету.

Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара, оборудованы выливными авиационными приборами, емкостью 42 тонны.

Ранее, 5 августа сообщалось, что по приказу министра обороны Сергея Шойгу на борьбу с пожаром в заповеднике в Мордовии был направлен самолет Ил-76 со специальным оборудованием.

Также сообщалось, что МЧС направило многоцелевой самолет-амфибию для тушения крупного пожара на территории природного заповедника "Заповедная Мордовия" им. П.Г.Смидовича.

Информация о задымлении в заповеднике поступила 3 августа. По последним данным, площадь активного горения составляет 13 га. Площадь, пройденная огнем, - 1100 га.

По информации регионального МВД, причиной пожара могла стать гроза.

Минобороны РФ Мордовия

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