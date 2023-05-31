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Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг предложил распространить балльную систему оценки уровня локализации на электронику, используемую в автомобильной промышленности.

Соответствующие изменения в 719-е постановление правительства (регулирует признание продукции российской, в том числе для целей госзакупок и оказания господдержки) подготовлены и опубликованы министерством на regulation.gov.ru.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас подтверждение российского происхождения автоэлектроники происходит на основании сертификата СТ-1 и требует доли отечественных комплектующих в конечных изделиях более 50% от их цены. "В период 2021-2022 годов наблюдался резкий и скачкообразный рост курса валюты, а также беспрецедентные проблемы со сроками поставок и дефицитом электронных комплектующих для автоэлектроники. В результате доля иностранных комплектующих в цене конечных изделий выросла и составляет более 50% и данное значение перестало быть прогнозируемым", - отмечают в Минпромторге.

Также фактором для введения балльной системы для автомобильной радиоэлектронной продукции является необходимость "стимулирования глубокой локализации автоэлектроники в части обеспечения владения российскими организациями правами на техническую и конструкторскую документацию, программное обеспечение, выполнение научно-исследовательских и опытно конструкторских работ (НИОКР) и ключевых технологических операций на территории РФ и применения ключевых электронных компонентов российского производства в целях обеспечения технологического суверенитета".

Согласно проекту с 2024 года российские разработчики автоэлектроники должны будут использовать при проектировании российские электронные компоненты с тем, чтобы с 2026 года была обеспечена их постановка на производство. Начиная с 1 января 2026 года для признания автоэлектроники российской будет обязательным наличие всех необходимых прав, выполнение НИОКР и выполнение ключевых технологических операций на территории РФ.

"Таким образом, данные изменения являются критичными для реализации политики импортозамещения и обеспечения бесперебойного выпуска автомобильной, сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники", - отмечают авторы проекта.

Сейчас рынок автоэлектроники в России представлен российскими разработчиками, производителями и дистрибьюторами автоэлектроники и ее компонентов, а также отраслевыми объединениями (Ассоциация "Консорциум предприятий в сфере автомобильных электронных приборов и телематики", Ассоциация "Консорциум "Пассивные электронные компоненты", ООО "НПП "ИТЭЛМА", "ООО "НИИМА "ПРОГРЕСС", ООО "Элемент", ООО "ТД "БАТЭ", ФГБУ "ВНИИР", ООО "Микрон", АО "Ангстрем", ООО "Новые решения драйва", ООО "Форт-Телеком", АО "Завод "Копир", АО "Группа Кремний ЭЛ", ПАО "АВАР", ОАО "Завод Магнетон", АО "Завод АТЛАНТ", АО "СОАТЭ", АО "КАМЭК", ООО "НМ-Тех", АО "Азимут" и др.).

"Продукция указанных компаний соответствует требованиям, вводимым проектом постановления", - считают в Минпромторге.

Минпромторг
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