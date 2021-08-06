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Три человека погибли и семь пострадали в ДТП в Ростовской области

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Семь легковых и два грузовых автомобиля столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Аксайском районе Ростовской области, погибли три человека, двое из них дети, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Кроме того, в результате ДТП пострадали семь человек, из них четверо были госпитализированы, говорится в сообщении.

От МЧС на месте происшествия работают 13 человек личного состава, три единицы техники, в том числе оперативная группа местного спасательного гарнизона. Силы МЧС деблокировали пострадавших.

Как сообщалось, автоавария произошла около 11:00 по московскому времени в пятницу на 1070 км трассы М-4 "Дон".

Ростовская область МЧС

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