Фабрику пельменей оштрафовали за дискредитацию продукта конкурента

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Челябинское управление ФАС сообщило, что оштрафовало местную "Фабрику уральские пельмени" на 100 тысяч рублей за дискредитацию продукции владимирской "Мясной галереи" в слоганах на упаковке. Фабрику признали виновной в недобросовестной конкуренции.

"Мясная галерея" с 2021 года выпускает пельмени под брендом "Бульмени", с надписью "Бульон внутри" на упаковке. Компания пожаловалась на челябинское предприятие, которое в 2019 году ввело в оборот пельмени под торговой маркой "Агонь". На упаковке этих пельменей есть слоганы "Мясо вместо бульона внутри" и "То чувство, когда съел мясо вместо бульона!".

По мнению ФАС, челябинское ООО использовало репутационное заимствование, заключающееся в переносе на собственный товар узнаваемости чужого товара.

"Такие действия ООО "Фабрика уральские пельмени" дискредитировали продукцию АО "Мясная галерея". Размещение указанной информации на упаковке могло способствовать формированию негативного отношения к ней покупателей ввиду искажения потребительских свойств товара конкурента как содержащего бульон вместо мяса", - отметили в управлении.

УФАС считает это сравнение "негативным, поскольку продукция ЗАО "Мясная галерея" с фразой на упаковке "Бульон внутри" уже завоевала определенную известность на рынке, соответственно, фразы "Фабрики уральские пельмени" с достаточной степенью вероятности ассоциируются у потребителей с товаром под торговой маркой "Бульмени"".

Действия челябинского производителя полуфабрикатов "могли оказать влияние на конкуренцию, непосредственно предоставить компании, распространившей информацию, преимущества над конкурентом и причинить ему вред", решили в УФАС.

Фабрики выдали предписание о прекращении антиконкурентных действий, которое было исполнено, отмечается в пресс-релизе.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Фабрика уральские пельмени" в 2020 году составила 1,378 млрд рублей (1,405 млрд рублей в 2019 году). 40% компании принадлежит челябинскому предпринимателю Игорю Савушкину (совладелец крупного в регионе оптового продавца замороженных продуктов ООО "Урал-холод" и производителя мороженого ООО "Фабрика Фрост"). Еще по 30% ООО владеют Андрей и Вероника Янцен.

ЗАО "Мясная галерея" входит в группу компания производителя продуктов быстрого питания ABI Product (Владимирская область). 100% уставного капитала ЗАО принадлежит АО "АБИ Продакт" (Владимир), которое также владеет ЗАО "Стародворские колбасы". Выручка "Мясной галереи" по итогам 2020 года составила 11,7 млрд рублей против 11,1 млрд рублей в 2019 году.