У шести экс-руководителей банка "Солидарность" арестовали имущество на 8 млрд рублей

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 27 июля по жалобе Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арестовал имущество шести бывших руководителей московского банка "Солидарность" на 8,1 млрд рублей у каждого.

Арестовано имущество бывших председателя правления банка Марины Беспаловой, а также членов правления Вячеслава Зинякова, Дмитрия Жукова, Александра Мячикова, Тамары Семеютиной и Евгения Стулова, говорится в постановлении суда.

При этом суд не нашел оснований для ареста имущества еще одного экс-члена правления Светланы Гончаренко, "поскольку конкурсным управляющим не представлены доказательства отчуждения имущества".

Жалобу АСВ суд рассматривал в рамках заявления о привлечении к субсидиарной ответственности семерых бывших руководителей банка и взыскании с них 8,1 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы 14 мая отказал АСВ в принятии мер обеспечения. Не согласившись с этим, агентство подало жалобу, которую суд 27 июля удовлетворил.

Банк "Солидарность" лишился лицензии 15 декабря 2017 года.

"Проблемы в деятельности кредитной организации возникли вследствие использования крайне рискованной бизнес-модели и низкого качества значительной части активов, - объяснил тогда Банк России. - Бизнес банка был ориентирован на агрессивное привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества. Кроме того, банк допускал многочисленные нарушения ограничений на осуществление отдельных операций, введенных надзорным органом в целях защиты интересов кредиторов и вкладчиков".

Арбитражный суд Москвы 5 апреля 2018 года по заявлению ЦБ признал банк "Солидарность" банкротом. Суд тогда открыл конкурсное производство в отношении должника и утвердил его конкурсным управляющим госкорпорацию "АСВ".

Банк "Солидарность" по итогам третьего квартала 2017 года занималл 176-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". По данным Банка России, на 1 декабря 2017 года по величине активов эта кредитная организация занимала 185-е место в банковской системе страны.