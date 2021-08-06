Присяжные оправдали медсестру, задушившую парализованного мужа

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - В Белгородском областном суде присяжные единодушно оправдали 59-летнюю медсестру по делу об убийстве парализованного мужа, сообщила пресс-служба суда. Они не нашли в ее действиях состава преступления.

Следствие установило, что более 20 лет назад у мужа медсестры случился инсульт, и у него парализовало левую половину тела. Жена за ним все эти годы ухаживала, поскольку он не мог сам передвигаться и даже есть. В ноябре 2019 года его состояние ухудшилось.

Из-за болезни он стал раздражительным и вымещал злость на жене.

В ноябре 2019 года она его задушила, когда он лежал на диване.

Расследование его гибели завершилось в апреле 2021 года.

Женщине было предъявлено обвинение по "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии).