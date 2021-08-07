Состояние пострадавшего при взрыве газа в Новом Уренгое назвали удовлетворительным

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Мужчина, доставленный в больницу Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ) после взрыва газа в квартире, находится в удовлетворительном состоянии, сообщается в телеграм-канале горадминистрации.

Днем в субботу в Новом Уренгое в квартире жилого дома, расположенной на третьем этаже, произошел взрыв бытового газа с последующим возгоранием. Жильцов первого подъезда дома эвакуировали.

В результате инцидента частично разрушилась стена квартиры и обшивка в подъезде. Пострадал 38-летний мужчина, находившийся в квартире, с ожогами кистей рук его доставили в местную больницу.