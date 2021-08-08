Шойгу поздравил специалистов Военно-строительного комплекса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу поздравил строителей и специалистов Военно-строительного комплекса с профессиональным праздником, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Особая ответственность лежит на плечах специалистов Военно-строительного комплекса, которые зачастую в экстремальных условиях решают серьезные задачи по развитию инфраструктуры Вооруженных Сил. В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. военные строители проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, с честью выполняли свой долг, приближая победу над немецко-фашистскими захватчиками", - отметил Шойгу.

Он добавил, что в послевоенное время добросовестность и профессионализм военных строителей позволяли успешно справляться с любым порученным делом: в кратчайшие сроки было восстановлено народное хозяйство, построены командные пункты, космодромы, полигоны, аэродромы, крупные порты и базы надводных и подводных кораблей.

"Славные традиции военных строителей приумножаются и в наши дни. Применяя передовые технологии и методы работы, активно используя новые материалы и современную технику, специалисты Военно-строительного комплекса реализуют масштабные проекты, направленные на укрепление экономического и оборонного потенциала Отечества, защиту его национальных интересов", - отметил Шойгу.