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Площадь лесных пожаров на юге Башкирии превысила 1,6 тыс. гектаров

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Лес на общей площади более 1,6 тыс. га горит на юге Башкирии, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по республике в воскресенье.

"Продолжают действовать 22 очага лесных пожаров на общей площади 1673,2 га: 3 - в Хайбуллинском районе, 12 - в Бурзянском районе, 4 - в Зилаирском районе, 3 -Зианчуринском районе и один - в Кугарчинском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из них семь очагов на площади около 300 га локализованы.

"Угроза населенным пунктам отсутствует, перехода огня на жилые строения не допущено", - говорится в сообщении.

За сутки на территории Башкирии зарегистрировано 11 новых очагов лесных пожаров на общей площади 47,8 га, ликвидировано 7 очагов на площади 91,7 га. В тушении пожаров задействовано около 620 человек и свыше 140 единиц техники. В Бурзянский район из Уфы направлен дополнительный эшелон аэромобильной группировки регионального ГУ МЧС в составе 7 единиц техники и 50 человек. Как сообщалось, лесные пожары на юге Башкирии начались в середине текущей недели. По данным на 5 августа, их площадь составляла около 40 га.

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