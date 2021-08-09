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В районе лесных пожаров в Башкирии задержан поджигатель

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Полицейские задержали жителя Хайбуллинского района Башкирии, подозреваемого в поджоге травы, сообщила пресс-служба МВД по республике.

В отношении 37-летнего задержанного составлены административные материалы за поджог сухой растительности и нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии "Интерфаксу" уточнили, что мужчина поджег траву в пяти местах рядом с лесом. Его заметили местные жители и пожарные, борющиеся с лесными пожарами в том районе. Они запомнили номер автомобиля, на котором уехал мужчина, и передали полиции.

Огонь был потушен и не успел распространиться в лес.

С середины прошлой недели на юге Башкортостане бушуют лесные пожары. По данным на утро 9 августа, действуют 27 очагов лесных пожаров на общей площади 2112,5 га, в том числе 1,5 тыс. га в Хайбуллинском районе, 404 га - в Зилаирском,171,3м - в Бурзянском, 46 га - в Зианчуринском.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике произошло 305 лесных пожаров на общей площади 5191,2 га.

Лесные пожары в России

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