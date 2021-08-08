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Очередь из желающих взойти на Эльбрус образовалась в горах КБР

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Множество туристов выстроились в очередь в горах Кабардино-Балкарии, ожидая возможности совершить восхождение на гору Эльбрус.

Видео с очередью, растянувшейся на десятки метров, опубликовал в своем инстаграме глава КБР Казбек Коков в воскресенье.

На видео часть туристов стоит вереницей в очереди, другая часть группами ожидает восхождения, предварительно заняв очередь.

Как сообщалось, власти КБР отмечают рост турпотока на курорты республики. За шесть месяцев этого года республику посетило около 460 тыс. туристов, что на 30% больше, чем в допандемийный 2019 год. По итогам 2021 года турпоток прогнозируется на уровне 800 тыс. человек.

Эльбрус находится в Боковом хребте Большого Кавказа в 10 км к северу от Главного Кавказского хребта на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Гора имеет две вершины - восточную, высотой 5621 м (КБР) и западную, высотой 5642 м (КЧР), разделенных протяженной пологой седловиной.

Кабардино-Балкария КБР Эльбрус

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