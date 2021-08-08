Очередь из желающих взойти на Эльбрус образовалась в горах КБР

Эльбрус находится в Боковом хребте Большого Кавказа в 10 км к северу от Главного Кавказского хребта на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия.

Гора имеет две вершины - восточную, высотой 5621 м (КБР) и западную, высотой 5642 м (КЧР), разделенных протяженной пологой седловиной.