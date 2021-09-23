В МЧС сообщили об одном погибшем альпинисте на Эльбрусе

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили четверых альпинистов, отправившихся на гору Эльбрус (Кабардино-Балкария), среди них один погибший, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент спасателями обнаружены 4 человека, к сожалению, из них один без признаков жизни", - сказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что группе альпинистов на Эльбрусе потребовалась помощь спасателей.

По предварительной информации, у одного члена группы травма ноги.

В МЧС сообщили, что к поисково-спасательной операции привлечено более 20 спасателей и семь единиц техники.

Как сообщалось, группа альпинистов из 19 человек, взобравшихся на Эльбрус на высоту 5400 метров, из-за ухудшения погодных условий запросила помощь спасателей. По предварительной информации МЧС, у одного человека из группы травма ноги.

Отмечается, что альпинисты зарегистрировали свой маршрут в МЧС России.

Поисковые работы осложнены сложными метеоусловиями - порывами ветра до 40 м.с., температурой -20 градусов, пургой, видимостью в зоне поиска не более 1 метра.

В настоящее время спасатели осуществляют поиски с 5 тысяч метров и выше в районе предположительного нахождения группы.