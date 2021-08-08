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Путин 9 августа пообщается с паралимпийцами

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В понедельник президент РФ Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет встречу с членами паралимпийской команды России, проходящими финальную подготовку к предстоящим токийским играм на тренировочных базах в разных регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

XVI Паралимпийские летние игры пройдут в Токио с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Для участия в них отобрались более двухсот российских спортсменов, которые выступят в 19 видах спорта из 22 (в 309 видах программы из 539).

Также 9 августа Путин примет участие по видеосвязи в конференции в рамках Совета Безопасности ООН на тему "Укрепление морской безопасности: необходимость международного сотрудничества". Как добавили в пресс-службе главы государства, мероприятие проводится по инициативе Нарендры Моди, премьера Индии, председательствующей в СБ ООН в августе этого года.

Владимир Путин Паралимпиада СБ ООН

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