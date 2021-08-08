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Уренгойский завод "Газпрома" возобновил прием конденсата после аварии

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Уренгойский завод по стабилизации конденсата "Газпрома", где на этой неделе произошел пожар на одной из линий, возобновил прием сырья.

Процесс стабилизации добываемого вместе с природным газом конденсата неразрывно связан с добычей газа. Из-за пожара завод полностью приостановил прием сырья - это привело к снижению добычи газа "Газпрома" на десятки миллионов кубометров в сутки. Компании пришлось экстренно начать отбор газа из подземных хранилищ в Европе и России; снизились физические поставки газа на экспорт по газопроводу "Ямал-Европа", который находится в том же газотранспортном коридоре, что и аварийный завод.

"7 августа возобновлена подача сырья на Уренгойский завод по подготовке конденсата к транспорту. После завершения процесса деэтанизации начнется отгрузка конденсата трубопроводным транспортом на Сургутский завод по стабилизации конденсата для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции", - сообщила пресс-служба ООО "Газпром переработка".

Компания пока не информирует о текущих объемах приема конденсата.

Как сообщалось, 5 августа произошел пожар на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке ООО "Газпром переработка". Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод стабилизации конденсата.

Пожар потушили к утру 6 августа.

Ростехнадзор создал комиссию по расследованию аварии на ГПЗ "Газпрома" в Уренгое.

Уренгойский завод является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.

Завод введен в строй в 1985 году. Его мощность составляет 12,2 млн т конденсата в год.

Газпром Газпром переработка

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