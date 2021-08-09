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Петербург нуждается в донорской крови

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Петербург испытывал высокую потребность в донорской крови, однако городская станция переливания крови в субботу приняла 426 доноров, что снизило потребность по некоторым группам, сообщил "Интерфаксу" специалист по пропаганде донорства станции Станислав Давыдов.

"Наш светофор (индикатор нехватки донорской крови - ИФ) сигнализирует, что I, II-минус (отрицательный резус-фактор - ИФ) и IV (группы крови) находятся в потребности", - сказал Давыдов.

На протяжении последних двух недель станция переливания крови и несколько пунктов переливания крови были "в красном сигнале". "Это означает высокую потребность той или иной группы", - объяснил Давыдов. По его словам, сейчас почти половина светофора "окрасилась в зеленый сигнал".

Давыдов отметил, что ситуацию с кровью нельзя назвать дефицитом, это - высокая потребность. Сегодня все заявки медицинских организаций на донорскую кровь обеспечиваются в полном объеме. "Нет сорванных операций, нет сорванного обеспечения", - сказал Давыдов.

При этом он напомнил о необходимости пополнять неснижаемый запас донорской крови. "Мы приглашаем доноров на городскую станцию и в отделения крупных больниц, чтобы пополнить банк крови Санкт-Петербурга", - сказал специалист.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила о нехватке донорской крови в Петербурге, Томской, Ульяновской областях, Крыму. В центре крови Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) сообщили, что одной из причин стала прививочная кампания от коронавируса. Между первой и второй прививкой нельзя быть донором крови, а после получения второго компонента человек еще на месяц получает медотвод от донорства.

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