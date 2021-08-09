Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:45Заразились
на 09.08В России 6 469 910+22 160В мире 202 728 255+437 309

Неизвестный с ножом проник в детский сад в Петербурге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина проник с ножом в детский сад в пригороде Петербурга, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"На востоке Санкт-Петербурга на границе с Ленобластью в детский сад, минуя вахтера, проник мужчина с ножом. Соответствующий сигнал поступил от персонала", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших и о целях неизвестного пока нет. Мужчина пьян или психически нездоров, сообщил источник "Интерфакса".

"Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание", - сказал он.

Мужчина забрался на крышу детской площадки и выкрикивал что-то нечленораздельное.

"Поступила информация о том, что в частный детский сад "Маленькая страна", расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооруженный ножом", - сообщил телеграм-канал медиацентра Всеволожского района. По предварительным данным медиацентра, неизвестный уже ушел из двора сада. Его ищут.

Сотрудники детского сада нажали "тревожную кнопку", на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции.

Комментарием правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.

Петербург Ленинградская область Кудрово Маленькая страна

Новости

Источник сообщил о втором взрыве на территории НЛМК

В районе лесных пожаров в Башкирии задержан поджигатель

СПбГУ попросил прокуроров проверить неучтенные документы Bard College

Володин предложил запрещать въезд в Россию за ущемление прав русскоязычных

Неизвестный задавил младенца на пляже в Воронеже

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

Кандидатов в топ-менеджеры "Роскосмоса" стали проверять на полиграфе

НЛМК приостановил работу конвертерного цеха №2

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 22 160 случаев заражения коронавирусом

"Газпром" возобновил прием и подготовку конденсата после пожара в Уренгое

Источник сообщил о взрыве на объекте НЛМК в Липецке

Источник сообщил о взрыве на объекте НЛМК в Липецке
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');