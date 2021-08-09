Неизвестный с ножом проник в детский сад в Петербурге

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Неизвестный мужчина проник с ножом в детский сад в пригороде Петербурга, сообщил "Интерфаксу" в понедельник информированный источник.

"На востоке Санкт-Петербурга на границе с Ленобластью в детский сад, минуя вахтера, проник мужчина с ножом. Соответствующий сигнал поступил от персонала", - сказал собеседник агентства.

Информации о пострадавших и о целях неизвестного пока нет. Мужчина пьян или психически нездоров, сообщил источник "Интерфакса".

"Посреди "тихого часа" на территорию, где расположен частный детский сад, ворвался мужчина, в руках у него нож, он не может связать двух слов. Очевидно, он пьян, находится в состоянии наркотического опьянения или имеет психическое заболевание", - сказал он.

Мужчина забрался на крышу детской площадки и выкрикивал что-то нечленораздельное.

"Поступила информация о том, что в частный детский сад "Маленькая страна", расположенный на Европейском проспекте, ворвался мужчина, вооруженный ножом", - сообщил телеграм-канал медиацентра Всеволожского района. По предварительным данным медиацентра, неизвестный уже ушел из двора сада. Его ищут.

Сотрудники детского сада нажали "тревожную кнопку", на место оперативно прибыла частная охранная компания, а также сотрудники полиции.

Комментарием правоохранительных органов по ситуации "Интерфакс" пока не располагает.