В Петербурге задержали мужчину, ворвавшегося в детский сад с ножом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Вооруженный ножом мужчина, который в понедельник ворвался на территорию частного детского сада в Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области), задержан. Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как сообщили в региональном главке МВД, около 14:30 в полицию поступило сообщение о том, что на территорию детского сада на Европейском проспекте в городе Кудрово Всеволожского района через забор проник неизвестный мужчина. Заметив охранника детского сада, он скрылся. Все наружные наряды полиции ориентированы на его розыск и задержание.

Ранее в среду о проникновении вооруженного ножом мужчины на территорию детского сада в Кудрово "Интерфаксу" сообщал информированный источник. По его данным, мужчина может быть нетрезвым или психически нездоровым.