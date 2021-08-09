Эксперт предупредил о риске транзита фур в Калининград из-за Минска и Вильнюса

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Противостояние Литвы и Белоруссии в вопросах грузовых перевозок может негативно отразиться на транзите в Калининградскую область, сообщил "Интерфаксу" председатель рабочей группы по автотранспорту общественного совета при Минтрансе РФ, гендиректор ООО "РусТрансСервис" Леонид Степанюк.

По его словам, уже сегодня в пунктах пропуска в очередях стоят по 400, или даже по 800 автопоездов. "В этой непростой ситуации может произойти критическое увеличение времени прохождения транзитными автомашинами из Калининграда литовско-белорусской границы", - сказал Степанюк.

Он предупредил, что эта проблема будет усугубляться еще и потому, что перевозчики из Калининграда должны заказывать конкретное время прохождения границы за несколько дней. И нарушение этого графика имеет серьезные временные и финансовые последствия для транспортных компаний.

"В свое время калининградские перевозчики говорили о возможности установки навигационных пломб на транзитные автомашины, если это ликвидирует проблему времени ожидания для пересечения литовско-белорусской границы. Недавнее решение Белоруссии о том, что калининградские грузовики не надо оборудовать навигационными пломбами, вроде бы позитивное. Но как будет складываться ситуация на границе в ближайшее время, мы пока даже не представляем", - заключил эксперт.

Ранее стало известно, что правительство Белоруссии приняло решение об обязательной установке навигационных пломб для автоперевозчиков, которые ввозят товары в республику с территории Литвы. Это требование не распространяется на товары, которые перевозятся в Белоруссию из Калининградской области РФ транзитом через Литву. Документ опубликован 30 июля и вступает в силу через 30 дней.

В конце июня президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о противодействии санкционным мерам в отношении республики заявил, что не исключает возможности ограничения транзита автотранспорта в случае расширения санкций со стороны Евросоюза.