На предполагаемых убийц двух иностранцев в Адыгее завели второе дело

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту разбойного нападения в рамках расследования убийства двух иностранцев, занимавшихся в Адыгее сельским хозяйством, сообщает СУ СК РФ по республике.

"В рамках расследования уголовного дела об убийстве иностранных граждан в Адыгее возбуждено второе уголовное дело в отношении четверых граждан одного из государств ближнего зарубежья по факту разбойного нападения с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (пункты "б, в" части 4 статьи 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным следствия, подозреваемые после убийства похитили почти 4 млн рублей и скрылись.

Ранее сообщалось, что полиция задержала четырех граждан из стран ближнего зарубежья, подозреваемых в убийстве двух иностранных граждан, занимавшихся в Адыгее сельским хозяйством. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство). Подозреваемые имели временное право на работу в России. Три фигуранта дела были задержаны в Ростовской области, а четвертый в Краснодарском крае.