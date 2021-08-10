Путин поручил принять меры по увеличению ввоза сельхозпродукции из стран СНГ

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в ходе проведения мероприятий по стабилизации цен на продовольственные товары принять меры по увеличению поставок сельхозпродукции из стран СНГ.

Доклад об этом должен быть сделан к 1 сентября 2021 года и в дальнейшем готовиться ежеквартально, следует из перечня поручений президента по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 21 июля. Документ размещен на сайте Кремля.

Кроме того, Путин поручил ФАС России обеспечить мониторинг формирования цен на продовольственные товары, реализуемые через торговые сети.

Соответствующий доклад также должен быть подготовлен до 1 сентября 2021 года и далее - один раз в квартал.

Как сообщалось, в ходе совещания глава государства заявил: "Есть еще вопрос - о сотрудничестве с республиками Средней Азии, с другими республиками бывшего Советского Союза. У них ранние овощи и фрукты в большом количестве. И подешевле, чем в Европе. Соответственно, это влияет в нужном нам направлении на цену. Обязательно посмотрите".

В отношении ФАС он сказал: "Надо, чтобы они (ФАС России - ИФ) активнее мониторили ситуацию в торговых сетях".

Как заявил журналистам замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач, в настоящее время ведомство вместе с коллегами из Узбекистана завершает подготовку к началу реализации пилотного проекта "Агроэкспресс", который предусматривает ускоренную доставку сельхозпродукции в рефрижераторном составе по маршруту Ташкент-Москва.

Проект будет реализовываться в рамках подписанного 22 июня в Москве межправительственного меморандума о взаимопонимании в области развития логистических коридоров "Россия-Узбекистан".

По его словам, заинтересованные российские организации уже разработали проект "дорожной карты", предусматривающий доработку технических условий взаимодействия таможенных и контрольных служб, предоставления тарифных условий и выделение специализированного подвижного состава.

"В настоящее время документ дорабатывается узбекской стороной. Реализация проекта по запуску логистического коридора позволит стабильно наращивать взаимные поставки сельскохозяйственной продукции. В перспективе планируется внедрить маршрутные контейнерные поезда, доставляющие продукцию "от двери до двери", - сказал Вольвач. - Аналогичный проект прорабатывается с Азербайджаном по итогам недавней бизнес-миссии российских компаний в Баку".