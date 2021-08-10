Персонал школы-интерната в Иркутской области обвинили в истязании детей

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело об истязании детей в школе-интерната возбуждено в Иркутской области, сообщило во вторник следственное управление СКР по региону.

"5 августа несколько воспитанников ГОКУ "Школа-интернат р.п. Квиток" заявили в полицию о том, что сотрудники учреждения применяли к ним физическую силу. С их слов, причиной такого отношения стал самовольный уход подростков из интерната. Вернувшись, они столкнулись с наказанием со стороны персонала", - говорится в сообщении.

В настоящее время установлен факт причинения телесных повреждений троим воспитанникам.

Задержаны замдиректора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. По инициативе органов следствия они отстранены от должности.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по п. "а" ч.3 ст.286 (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия), ст.156 (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), п. "г" ч.2 ст.117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего).