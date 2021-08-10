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На Кубани задержались поезда из-за повреждения токоприемника локомотива

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Повреждение токоприемника локомотива во вторник ночью привело к задержке в движении поездов в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал РЖД).

"Сегодня (во вторник - ИФ) в 00:58 на станции Чилипси Северо-Кавказской железной дороги из-за повреждения токоприемника локомотива допущена вынужденная остановка грузового поезда. В 00:21 после устранения повреждения движение поезда возобновлено. Задержано 11 пассажирских поездов, которые в настоящий момент вводятся в график", - говорится в сообщении.

Задержки составляют до 1,5 часов.

Железнодорожники принимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание от графика движения, отмечается в сообщении.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.

Краснодарский край РЖД

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