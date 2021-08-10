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Житель Прибайкалья скончался после столкновения с вейкбордистом

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту гибели 29-летнего мужчины после наезда вейкбордиста на одном из карьеров в селе Баклаши Иркутской области, сообщает следственное управление СКР по региону.

Вейкборд - экстремальный вид спорта, в котором атлет движется на специальной доске по воде за катером или вдоль специальной канатно-буксировочной установки.

Днем 8 августа мужчина погружался на дно в поисках своей экшен-камеры, которую потерял накануне. В какой-то момент один из отдыхающих, катаясь на вейкборде, наехал на вынырнувшего на поверхность мужчину. Потерпевший скончался на месте".

На водоеме, где произошла трагедия, располагается вейк-парк "Байкал". Отдыхающим в прокат предоставляется спортивное снаряжение для занятия вейкбордингом.

Следователи допрашивают руководство и сотрудников фирмы, предоставляющей эти услуги, изымают документы, выясняют соблюдение требований безопасности на водном объекте.

Расследование ведется по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Иркутская область

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