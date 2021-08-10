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Потушен пожар на крыше цирка в Саратове

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание на куполе цирка в Саратове, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС региона.

"Ликвидация пожара – в 14:15 по московскому времени", – сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, купол цирка имени братьев Никитиных загорелся в Саратове во вторник на площади 50 кв.м. Горели утеплитель и обрешетка купола. Пострадавших нет, животных эвакуировали.

Цирк находится в центре Саратова на улице Чапаева, рядом с жилыми домами.

Здание цирка имени братьев Никитиных в Саратове было построено в 1931 году, оно несколько раз капитально ремонтировалось. Последний ремонт, длившийся четыре года, закончился в апреле 2021 года. Первые после ремонта представления прошли в июне этого года.

Саратов

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